Die neuesten Nachrichten über China und Russland . Der russische Präsident Wladimir Putin bedankte sich am Dienstag beim chinesischen Präsidenten Xi Jinping für den herzlichen Empfang, den er während seines Besuchs in China in dieser Woche erhalten hat (mehr über den Besuch erfahren Sie hier und hier).

Bei einem Treffen bezeichnete Putin Xi als "lieben Freund" und betonte die starke und strategische Partnerschaft zwischen den beiden Nationen. Der russische Staatschef wies darauf hin, dass die Interaktionen zwischen den Delegationen die außergewöhnlichen russisch-chinesischen Beziehungen unterstreichten.

"Lieber Freund, sowohl ich als auch die gesamte russische Delegation freuen uns, unsere chinesischen Freunde und Kollegen wieder zu treffen. Unsere enge Kommunikation spiegelt den strategischen Charakter der russisch-chinesischen Beziehungen wider, die sich auf einem beispiellos hohen Niveau befinden", sagte Putin.