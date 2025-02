Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Vorschau: Technisch überlegen, aber kein Spiel für jeden

Am 29. Oktober 2024 hatten Nintendo Switch-Spieler endlich das Gefühl, dass ihre Gebete erhört wurden, als Nintendo am 20. März Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition für Nintendo Switch ankündigte. Kurz vor dem Ende der Konsole konnten sich Gamer damit rühmen, die gesamte Xenoblade-Serie auf die gleiche Hardware konzentriert zu haben. Das ursprüngliche Wii U-Spiel ist jetzt 10 Jahre nach seiner Veröffentlichung vergangen, und fast seit dem Tag, an dem die Switch veröffentlicht wurde, wurde Nintendo angefleht, es zu portieren.

Und das ist kein Wunder, denn es ist eines der am höchsten bewerteten RPGs der 2010er Jahre, mit einem erwachseneren Ton und einer ernsthafteren Geschichte als der Rest der Serie. Das X in seinem Namen ist auch deshalb wichtig, weil es nicht mit der Erzählung des Rests der Xenoblade-Serie verbunden ist. So viele werden sich diese neue Veröffentlichung holen wollen, entweder um sie zum ersten Mal zu spielen oder um den Klassiker auf neuer Hardware erneut zu besuchen und sich am Ende des Spiels um die neuen Inhalte zu kümmern. Und obwohl es noch zu früh ist, um darüber zu sprechen, konzentrieren sich meine Eindrücke im Moment auf den Anfang des Spiels und seine ersten 4 Kapitel. Und bis zu diesem Punkt gibt es keinen Unterschied in der Erzählung oder Geschichte. Die Ankunft des Weißwal-Schiffes auf dem Planeten Mira, das dem Konflikt der Außerirdischen und der Zerstörung der Erde entkommen ist, hat sich seit 2015 kein Jota verändert, ebenso wenig wie die Erkundung von Primordia oder die Errichtung einer Basis für die menschliche Kolonie.

Es war damals nicht die beste Story, und es ist auch heute nicht die beste Story, aber sie hat immer noch genug Durchschlagskraft, um die Räder umfangreicher, komplexer und detaillierter Kampf- und Erkundungssysteme in einer riesigen offenen Welt voller Leben zu schmieren. Unser Charakter, ein angepasster Avatar, muss Beziehungen zu anderen Charakteren aufbauen, Quests abschließen und die Geheimnisse seiner neuen Heimat entdecken. Die Skells, die berühmten Mechas auf dem Cover des Spiels, tauchen erst viel später auf, also gewöhnen wir uns in diesen ersten Stunden an ihr Kampfsystem, das im Nachhinein neu bewertet wurde.

Wenn du dich an das Limit-System von Final Fantasy erinnerst oder kürzlich Sea of Stars gespielt hast, gibt es in Xenoblade Chronicles X: Definitve Edition ein bisschen von beidem. Wir müssen automatische Nahkampf- und Fernkampfangriffe mit der Aktivierung verschiedener Spezialfähigkeiten oder Künste abwechseln, die, wenn sie zur richtigen Zeit eingesetzt werden, eine Menge Schaden verursachen können. Außerdem musst du ein Auge auf deine Gruppenkameraden haben, denn der Einsatz bestimmter Künste bei Bedarf gewährt Kampfboni oder stellt Gesundheit wieder her. Du erhältst ständig neue Ausrüstung, sodass du deine Waffen und die deiner Gefährten regelmäßig aufrüsten musst. Es gibt nicht viel mehr, was man sich wünschen kann, um den Gameplay-Loop zu optimieren, aber ich habe einen Knopf vermisst, um Gespräche oder Szenen zu beschleunigen, und einen weiteren, um zum Beispiel die bestmögliche Ausrüstung automatisch auszurüsten, wie es zum Beispiel in Dragon Quest der Fall ist.

Ihr müsst mir verzeihen, dass ich bei diesen ersten Eindrücken so zweideutig bin, aber Xenoblade Chronicles X ist ein gigantisches Spiel, das sich auch sehr langsam entwickelt, Stück für Stück. Es dauert viele Stunden, bis bestimmte Teile der Geschichte an ihren Platz passen, und noch viele mehr, bis die beliebtesten Systeme in Reichweite kommen. Aber worüber ich sprechen kann, ist, dass die Portierung auf die Switch auf technischer Ebene bemerkenswert war. Nicht so sehr in der Grafik, obwohl ich die Schärfe der Hintergründe und die Bewegungen der Charaktere und Szenen schätze, sondern in der Flüssigkeit der Bewegungen, ohne "Mikro-Skipping" oder andere Einschränkungen, die eine Hardware auf den Höhepunkt ihrer Intensität bringen. Im Moment ist das so positiv, wie ich nur sein kann.

Versteh mich nicht falsch, Monolith Soft. ist eines der besten Studios im japanischen Rollenspiel-Genre, sogar im RPG-Genre weltweit. Aber vielleicht gibt es bestimmte Verbesserungen, die wir in einer Definitve Edition erwarten könnten, die ich hier nicht sehe. Xenoblade Chronicles X ist ein umstrittener Titel: Einige Leute lieben ihn, andere nicht. Wenn Sie es damals kannten und geliebt haben, werden Sie in der Lage sein, seine Geschichte noch einmal zu erleben und "ein bisschen mehr" zu haben. Wenn du zum ersten Mal mit diesem Spiel spielst und vorgefasste Meinungen über Xenoblade Chronicles 3 hast, solltest du besser deine Denkweise ändern und davon ausgehen, dass dies etwas Neues und Anderes ist. Besser oder schlechter, Sie werden sehen.

