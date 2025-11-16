XDefiant ursprünglich als neue Splitterzelle gestartet

HQ

Ganze zwölf Jahre ist es nun her, dass die neueste Splinter Cell veröffentlicht wurde. Und trotz mehrerer Gerüchte ist kein neues Spiel zustande gekommen. In einem neuen Interview mit den Entwicklern hinter dem Spiel enthüllt Dispatch, wo mehrere zuvor bei Ubisoft gearbeitet haben, dass der abgesagte Shooter XDefiant anscheinend sein Leben als Splinter Cell-Spiel begann.

In einem Interview mit Bloomberg verriet Nick Herman, dass sie einige Monate an dem Projekt gearbeitet haben, bevor sie von Führungskräften gestört wurden, die ihre eigene Agenda vorantrieben - basierend auf dem, was zu dieser Zeit auf dem Markt populär war - GAAS. Das Team versuchte, es zum Laufen zu bringen, und laut Herman wurden ein paar coole Prototypen hergestellt. Aber dann begann Ubisoft Call of Duty zu jagen - und zwang das kleine Team, ihren Splitterzell-Embryo in etwas zu verwandeln, das schließlich XDefiant wurde.

Eine wirklich deprimierende Geschichte, um es gelinde auszudrücken. Nicht zuletzt, wenn man bedenkt, dass XDefiant nur etwas mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung eingestellt wurde und wir vielleicht eines Tages mehr Details darüber erfahren werden, was der nächste Splinter Cell-Titel hätte werden können.