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Während Xbox uns vielleicht sagt, dass die Exklusivität bei Gears of War: E-Day und anderen kommenden Titeln immer der Plan war, könnte jeder mit einer Erinnerung, die etwa ein Jahr anhält, sagen, dass die Exklusivität in den letzten Tagen der Spencer-Ära auf Bord geworfen wurde. Allerdings bleibt Xbox jetzt dem exklusiven Kurs treu und wird seine Strategie nicht auf der bereits umgekehrten Strategie ändern.

Dieses verwirrende Gefühl wird durch Xbox-CSO Matthew Ball etwas deutlicher gemacht, der sagte, dass trotz Gerüchten, Microsoft sei offen für Unsicherheit und Strategieänderung, Exklusivtitel gekommen, um zu bleiben. "Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution bleiben exklusiv. Es gibt keine Gespräche und es gab auch keine Gespräche, um den 'Kurs umzukehren'. Und wie wir letzte Woche sagten, können Spieler weiterhin jedes Jahr mit Signature-Exklusivtiteln von uns rechnen", schrieb er.

Wir müssen abwarten, wie viele Exklusivtitel wir nach der erwarteten großen Studio-Säuberung pro Jahr bekommen. Zumindest könnten Xbox-Fans bald endlich einen Grund haben, ihre Konsole zu behalten und sie nicht einfach für einen Fire Stick, PlayStation oder irgendetwas anderes zu ersetzen, das in den alten Marketingkampagnen behauptete, es könnte eine Xbox sein. Exklusivtitel helfen, Hardware zu verkaufen, aber da jedes Spiel auch für Windows erscheint, muss man nicht unbedingt eine Xbox kaufen, um das neue Gears of War zu spielen.