Xbox Series X bekommt offizielle Skins für die Konsole

Es gibt keinen Mangel an Vinyl-Aufklebern für Leute, die ihre Xbox Series X pimpen möchten, aber sie sind oft schwer zu perfektionieren, nie offiziell, variieren stark in der Qualität und werden normalerweise über kleinere Unternehmen oder Websites wie Etsy verkauft.

Aber jetzt ist die Zeit für eine offizielle Lösung für alle, die das Erscheinungsbild ihrer Konsole ändern möchten, da Xbox Console Wraps jetzt auf Xbox Wire angekündigt wurde. Es handelt sich im Grunde um Wraps für die Konsole, die extrem einfach zu bedienen zu sein scheint, und Microsoft erklärt:

"Die Wicklungen wurden speziell für die Serie X entwickelt und haben eine individuelle, präzise Passform. Jedes Detail wurde berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die Leistung Ihrer Konsole erhalten bleibt - die Lüftungsschlitze sind alle frei und an der Unterseite der Folien wurden kleine Füße angebracht, um sicherzustellen, dass die Luft frei durch die Konsole strömen kann. Die Wraps bestehen aus massiven Kernplatten, die mit High-Tech-Gewebeoberflächen überzogen sind, werden um Ihre Konsole gefaltet und mit einem Klettverschluss gesichert. Die Innenseite der Folien ist mit Silikondesigns bedruckt, die die Folie an Ort und Stelle halten."

Die erste Alternative basiert auf Starfield (vielleicht nicht allzu überraschend) und kommt am 18. Oktober für 49,99 US-Dollar auf den Markt und scheint den zuvor veröffentlichten Controller und das Headset wirklich zu ergänzen. Darauf folgen Arctic Camo und Mineral Camo Xbox Series X Console Wraps am 10. November für 44,99, und Bilder von all diesen finden Sie unten sowie eine kurze Präsentation zu X.