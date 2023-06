Werfen Sie einen Blick auf den Starfield Xbox-Controller und das Headset

HQ

Vor ein paar Wochen, zurück auf der Starfield Direct, kündigten Xbox und Bethesda eine ganze Reihe von Waren und Produkten an, die mit Starfield zu tun haben. Dazu gehörten ein wirklich hübscher Xbox-Controller und ein Xbox Wireless Headset, die beide im NASA-Punk-Thema entworfen wurden, das das Spiel verwendet. Unnötig zu erwähnen, dass dies für Starfield-Fans wie Notwendigkeiten erscheint.

Um zu sehen, ob diese Geräte es wert sind, in Ihre Sammlung aufgenommen zu werden, haben wir beide Gadgets in die Hände bekommen und in der neuesten Folge von Quick Look, die Sie unten finden können, eine Reihe von Gedanken und Meinungen dazu geteilt.