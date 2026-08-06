Xbox plant endlich, ein Platinum-Trophäen-äquivalentes Achievement einzuführen

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Kürzlich wurden die geplanten neuen Funktionen für die Xbox-Plattform detailliert vorgestellt. Zuerst als Teil des Xbox Insiders-Programms erschienen, damit bestimmte Fans die Funktionen testen und ihr Feedback teilen können, bevor sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden; diese geplanten Verbesserungen beinhalten einige lang erwünschte Systeme.

Bald werden Xbox-Nutzer Party-Chat-Audio in ihre aufgenommenen Clips einbauen können, und keine Sorge: Dies wird ein Opt-in-System sein, was bedeutet, dass jemand dein Audio nicht aufnehmen kann, es sei denn, das ist erlaubt.

Sie können Ihre Cloud-Speicherstände effektiver steuern, das heißt, Sie können zuvor synchronisierte Cloud-Speicherstände direkt von Ihrer Xbox-Konsole wiederherstellen und sogar Cloud-Speicherstände durchsuchen, wenn Sie eine frühere Version wiederherstellen müssen.

Die Wunschliste-Funktion im Store wird erweitert, sodass du noch mehr Spiele hinzufügen kannst, wobei die neue Gesamtzahl auf 1.000 Spiele steigt – alles, um besser nachzuvollziehen, was du spielen und später abholen möchtest.

Schließlich gibt es Pläne, Ihre Sicht auf Erfolge und Ihre Geschichte bei der Erhebung der Auszeichnungen zu ändern. Du kannst nach Spielnamen, Abschlussquote, erreichtem Gamerscore, Anzahl der freigeschalteten Erfolge und mehr sortieren. Und was die Achievements angeht, hat Xbox-Chefin Asha Sharma angekündigt, dass eine zukünftige Funktion die Einführung Platinum-Trophy-äquivalenter Achievements ist – ein System, an dem das "Team arbeitet" und mit Plänen, es "später in diesem Jahr" zu debütieren.

Auch hier ist ein Großteil davon derzeit nur für Xbox-Insider zugänglich, aber meist bleibt das nur ein paar Wochen so, bevor es der breiteren Öffentlichkeit zugänglich wird.