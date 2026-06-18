Xbox' neue Strategien zeigen ein "grundlegendes Missverständnis" der Spielewelt, sagt ein ehemaliger PlayStation-Manager

HQ

Xbox steht nun schon eine Weile unter neuer Leitung. Anfangs war alles Sonnenschein und Regenbögen mit einer Rückkehr zu Exklusivtiteln, mehr spielenden Veröffentlichungen und der neuen CEO Asha Sharma, die offenbar genauso interessiert war wie wir alle, Bethesda mit neuen Elder Scrolls und Fallout zu gestalten. In jüngerer Zeit scheint es beim Green Team ziemlich turbulent zu sein, da Gerüchte über schwere Entlassungen und sogar Studioschließungen kursieren.

Der ehemalige PlayStation-Manager Shawn Layden hat in einem Kommentar auf LinkedIn, in dem er Xbox' jüngste Strategie kritisiert, auf die Kehle gegangen (danke für den Spot, PC Gamer). "Auf die Gefahr hin, wie ein 'Hater' zu klingen (was ich wirklich nicht bin), zeigen diese Moves ein grundlegendes Missverständnis darüber, wie sich die interaktive Unterhaltungswelt bewegt", schrieb Layden unter einem Beitrag des Spieledesignberaters Tadhg Kelly, der sagte: "Die Xbox-Identitätskrise wird andauern, bis sich die Moral verbessert."

Layden hat zuvor den Fokus der Branche auf Live-Service, ihre neue Obsession mit Abonnementdiensten und die Abhängigkeit großer Unternehmen von großen, erfolgreichen Titeln kritisiert. Vielleicht am wichtigsten für seine Xbox-Kritik ist jedoch, dass Layden keine Zeit für massive Branchenkonsolidierung hat, da er diese für kontraintuitiv für die Vielfalt der Spiele hält, die wir sehen.

Nach der Xbox Games Showcase vor ein paar Wochen schien es tatsächlich so, als würde mit dem grünen Team wieder alles in Ordnung sein. Nun scheint sich hinter den großen Lächeln und den Versprechen exklusiver Titel noch tiefere Probleme zu verbergen, und wir müssen sehen, ob sich die neue Strategie langfristig auszahlt.