Xbox Kanada stellt eine Xbox Series X aus festem Eis her

Über uns ist der Winter hineingebrochen und in weiten Teilen Europas ist es sehr kalt. Ein Land, das vor allem für kalte Winter, Ahornsirup, Eishockey und ein hohes Maß an Höflichkeit bekannt ist, ist Kanada. Daher wundert es uns gar nicht so unglaublich, dass der offizielle Twitter-Account von Xbox Kanada plötzlich ein Bild einer knapp 1 Meter hohen, fast 100 Kilogramm schweren Eisskulptur einer Xbox Series X teilte. Ob sie mit der Aktion auf das grandiose Kühlschrank-Meme aufmerksam machen wollten, wissen wir nicht, aber zum Spielen ist der dazugehörige Controller eh nicht geeignet - da frieren euch nämlich die Finger ab.