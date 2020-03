Xbox Series X: Microsoft wagt mutigen Vergleich mit echtem Kühlschrank

Die Xbox Series X ist in Wirklichkeit kleiner, als viele der Marketing-Bilder angenommen haben. Wahrscheinlich sind die vielen Spekulationen über die Größe der neuen Konsole daran schuld, dass die Leute mehr oder weniger qualifizierte Schätzungen vorgenommen haben. Der offizielle Twitter-Account von Xbox hat diese Woche mit ihrem Bombardement an technischen Spezifikationen zur neuen Hardware begonnen und in diesem Zuge die genauen Maße der Xbox Series X verraten (151x151x301 mm). Im Vergleich dazu: Die ursprüngliche Xbox One war 79x274x333 mm groß. Das Gewicht der Xbox Series X beträgt 4,45 kg, die One lag bei 3,86 kg. Der Vergleich mit einem handelsüblichen Kühlschrank, an den die neue Konsole optisch wohl am ehesten erinnert, wurde vom Publisher übrigens ebenfalls aufgegriffen - Chapeau dafür.

Rechts im Bild seht ihr das Original.