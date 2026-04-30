Xbox-Inhalte und -dienste, Gaming-Einnahmen und Hardware-Einnahmen sind laut den neuesten Finanzergebnissen alle zurückgegangen

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Der neueste Finanzbericht von Microsoft wurde veröffentlicht, und in diesen Informationen, die sich auf das dritte Quartal 2026 beziehen, ist klar geworden, dass Xbox aus finanzieller Sicht einen leichten Abwärtstrend erlebt.

Die Daten zeigen, dass Xbox insgesamt gesunken ist, mit einem Rückgang von Inhalten und Dienstleistungen um 5 %, während der Gaming-Umsatz ebenfalls um 7 % zurückgeht. Dies wird nur durch einen enormen Rückgang der Hardware-Einnahmen um 33 % verschärft.

Es sollte gesagt werden, dass Microsoft zwar in der Schrift schlecht aussieht, Microsoft aber in diesem Quartal mit einem Umsatzrückgang gerechnet hatte, aber nicht ganz so stark wie bisher berichtet. Darüber hat Microsofts CFO Amy Hood im begleitenden Ergebnisaufruf gesprochen und Folgendes erklärt.

"Bei Xbox-Inhalten und -Diensten erwarten wir, dass der Umsatz im niedrigen Zehnerbereich zurückgeht. Das spiegelt ein Vergleich im Vorjahr wider, das von starken First-Party-Inhalten sowie den jüngsten Preisänderungen für Xbox Game Pass profitierte, da wir uns darauf konzentrieren, den Spielern mehr Mehrwert zu bieten. Der Hardware-Umsatz sollte von Jahr zu Jahr zurückgehen."

Xbox-CEO Asha Sharma hat sich seitdem ebenfalls zu diesen Daten geäußert und festgestellt, dass es trotz der erzielten Fortschritte "Arbeit zu tun" gibt.

"Xbox-Gewinne heute. Obwohl wir Fortschritte bei der Erweiterung des Geschäfts und unserer Margen erzielt haben, hat das Wachstum von Spielern und Umsatz unser Ziel noch nicht erreicht. Wir wissen, dass wir Arbeit vor uns haben, um jeden Spieler heute und in Zukunft zu verdienen."

Es sollte auch erwähnt werden, dass Microsoft mit erheblichen Umsatzrückgängen rechnet, insbesondere im Bereich der Hardware, da die Xbox Series X/S in diesem Jahr ihren sechsten Geburtstag feiern wird. Ebenso bemerkte Microsoft-Chef Satya Nadella, selbst mit diesem wenig erwünschten Bild, dass Xbox im Laufe des Zeitraums "monatliche Rekorde" in Bezug auf aktive Nutzer und Streaming-Stunden der Xbox-Abteilung aufstellte.