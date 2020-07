Xbox Games Showcase: Geoff Keighley lobt Microsofts "starke Show"

Microsoft wird ihre kommenden First-Party-Produktionen für die Xbox-Series-X-Konsole am Donnerstag zeigen. Neben neuem Gameplay zu Halo Infinite, Senua's Saga: Hellblade II von Ninja Theory und dem nächsten Spiel von Rare (Everwild) erhoffen wir uns eine richtige Blockbuster-Präsentation, die uns vergessen lässt, dass die E3 in diesem Jahr abgesagt wurde. Was der Xbox Games Showcase am Donnerstag um 18:00 Uhr zu bieten hat, darüber haben wir bereits einige Vermutungen angestellt, doch damit sind wir nicht allein.

Um 17:00 Uhr, also eine Stunde vor dem großen Event, wird eine Pre-Show stattfinden und Geoff Keighley, der Gastgeber der Game Awards, konnte bereits am Wochenende auf Twitch teilen, worauf sich die Leute diesbezüglich freuen dürfen: "Die Pre-Show für Xbox wird einige neue Spielankündigungen und eine Reihe von Trailern und Inhalten enthalten. Es sind einige coole Sachen dabei, die von kleineren Titeln bis hin zu einigen wirklich großen Spielen reichen. Vielleicht kündigen sie neue Spiele an oder zeigen neue Inhalte."

Für das Hauptereignis erwartet Keighly nichts Geringeres als eine spektakuläre Medienpräsentation: "Ich denke Xbox wird nächste Woche eine wirklich starke Show haben. Sie haben sich im Mai Notizen gemacht und werden eine größere und enger getaktete Show zeigen." Es sieht also im Grunde so aus, als ob uns Ende der Woche ein arbeitsreicher Abend bevorsteht. Natürlich begleitet Gamereactor dieses Ereignis für euch.