Xbox Game Studios zeigen zwölf eigene Projekte auf X019

Am Donnerstagabend wird Microsoft in London ihre X019-Fan-Messe mit einem groß angelegten Livestream eröffnen, den wir natürlich für euch begleiten werden. Mindestens 24 Titel sollen auf der Bühne medienwirksam präsentiert werden, die Hälfte davon soll aus den internen Xbox Game Studios stammen, verriet der Publisher vor kurzem. Zwölf Spiele werden demnach demonstriert, dazu gehören Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps und Battletoads sowie "neue Enthüllungen" und Spiele für den PC. Darüber hinaus werden Ankündigungen zum Xbox Game Pass und Neuigkeiten rund um das Thema xCloud erwartet. Die Show wird auf Mixer ausgestrahlt, Twitter, Facebook, Youtube und Twitch werden ebenfalls vom Publisher bespielt. Was sind eure Erwartungen an die X019?