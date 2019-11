X019 will frisches Gameplay von 24 Xbox-Spielen zeigen

Nächste Woche veranstaltet Microsoft in London das X019, ein Event speziell für Xbox-Fans. Der Publisher plant eine große Bühnenshow mit Enthüllungen und Premieren, für die in den nächsten Tagen noch einmal ordentlich geworben werden soll. GamingBolt hat eine Pressemitteilung von Microsoft bekommen, laut der die X019-Messe Fans mit "Weltpremieren" zu nicht weniger als 24 Spielen begeistern möchte. Wir könnten bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal neue Spiele sehen oder frische Inhalte von bekannten Titeln erleben. Die Messe findet am 14. November statt und wir begleiten das Event natürlich für euch.