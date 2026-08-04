Xbox-Community-Profile haben dynamische Themes und Profilbilder zum 25-jährigen Jubiläum gestaltet

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Wenn du viel Xbox spielst und/oder Gaming-Nachrichten genau verfolgst, hast du wahrscheinlich schon vom deutschen Xbox-Insider Klobrille gehört. Neben seinem sehr guten Wissen über die aktuellen Xbox-Entwicklungen ist er auch dafür bekannt, stilvolle Bilder in seinen sozialen Medien zu teilen.

Er hat nun via Bluesky angekündigt, dass er mit Microsoft zusammenarbeitet, um im Herbst das 25-jährige Jubiläum der Xbox zu feiern, und zu diesem Anlass hat er die Möglichkeit erhalten, ein dynamisches Thema für Ihre Xbox Series S/X zu entwickeln. Außerdem hat eine weitere prominente Persönlichkeit der Xbox-Community, Benkenobi2020, Profilbilder mit Blick auf das 25-jährige Jubiläum gestaltet, und unten können Sie sich ihre beiden Kreationen ansehen – sowie mehr über die Zusammenarbeit und deren Findungen über Xbox Wire lesen.

Sowohl das dynamische Thema als auch die Profilbilder sind jetzt verfügbar und kostenlos nutzbar.



