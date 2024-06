Xbox-Chef Matt Booty erklärt, warum Tango Gameworks geschlossen wurde

HQ

Die Schließung von Tango Gameworks schockierte viele Menschen, als sie bekannt wurde. Während wir sehen konnten, warum Xbox Arkane Austin nach dem Flop von Redfall geschlossen hat, hatte Hi-Fi Rush, Tangos neuestes Spiel, großartig gelaufen und uns alle am Kopf kratzen lassen.

Aber laut dem Strictly Business-Podcast von Variety versuchte der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, zu erklären, warum das passiert ist. "Ich werde nicht auf die wirklichen Details eingehen, was in die Entscheidung eingeflossen ist, vor allem aus Respekt vor den Menschen dort", sagte er. "Ich denke, man muss bedenken, dass es für uns genauso sehr eine zukunftsorientierte Situation ist wie ein Rückblick auf ein bestimmtes Spiel."

"Es gibt viele Dinge, die für den Erfolg eines Spiels entscheidend sind - welche Führung hast du, welche kreative Führung hast du, ist das Team das gleiche Team, das zuvor etwas Erfolgreiches abgeliefert hat? Wir müssen all diese Dinge zusammen betrachten und uns fragen, ob wir für den Erfolg in der Zukunft gerüstet sind. Und obwohl es Faktoren oder Situationen gab, die zuvor zum Erfolg geführt haben, sind sie möglicherweise nicht alle noch vorhanden, wenn man sich ansieht, was man in Zukunft tut."

Was Booty hier zu implizieren scheint, ist, dass Hi-Fi Rush zwar alles geliefert hat, was Xbox wollte, aber mit Blick auf die Zukunft vielleicht nicht sicher war, ob Tango es noch einmal hätte tun können. Hi-Fi Rush fühlte sich an, als käme es aus dem Nichts, nicht nur, weil es im Schatten war, sondern auch, weil das Rhythmus-Action-Genre normalerweise nicht in Tangos Steuerhaus steckt.