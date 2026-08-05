Xbox bereitet sich auf die Tokyo Game Show mit neuen japanischen Überraschungen vor

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Seit vielen Jahren investiert Microsoft stark in die Tokyo Game Show; letztes Jahr zum Beispiel haben sie Forza Horizon 6 angekündigt. Obwohl ihr Konsolengeschäft in Japan definitiv besser laufen könnte (wenn auch ehrlich gesagt nicht viel schlechter), wissen wir alle, dass sie auch den PC-Markt haben, und sie haben keinen Hehl daraus gemacht, sowohl japanische Spielefirmen als auch Gamer für die Xbox zu gewinnen.

2026 wird keine Ausnahme sein, und sie haben nun angekündigt, dass es auch dieses Jahr ein Xbox-Event geben wird. Am 17. September um 11:00 Uhr BST / 12:00 Uhr CEST starten sie eine Veranstaltung, bei der wir eigentlich keine Ahnung haben, was gezeigt wird. Dennoch scheint es wahrscheinlich, dass wir erneut Persona 6 sehen werden (das während der Xbox Games Showcase im Juni angekündigt wurde), DLC und/oder ein PS5-Veröffentlichungsdatum für Forza Horizon 6 sowie eine Reihe mit Spannung erwarteter japanischer Spiele für die Xbox, aber hoffentlich auch etwas völlig Neues.

Wir werden natürlich über die Veranstaltung berichten müssen. Das gesagt, was erhoffst du dir zu sehen?