Xavi Simons von Tottenham schied wegen einer Knieverletzung gegen die Niederlande aus der Weltmeisterschaft aus

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Der 23-jährige niederländische Flügelspieler Xavi Simons von Tottenham Hotspur hat eine saisonbeendende Knieverletzung erlitten, die ihn zwingt, die Weltmeisterschaft mit den Niederlanden zu verpassen, während Tottenham mit 1:0 gegen Wolves bei einer Kollision mit Hugo Bueno zusammengestoßen war. Simons wurde auf einer Trage vom Spiel getragen, mit Berichten über eine vordere Kreuzbandverletzung, die ihn monatelang ausfallen lässt.

Simons, der im August 2025 nach kurzen Stationen in Leipzig, Paris Saint-Germain und PSV zu Tottenham wechselte, spielt seit der U15-Mannschaft für die Niederlande, debütierte 2023 für die A-Nationalmannschaft und erreichte 2024 das Halbfinale der UEFA-Europa, wo er im Halbfinale gegen England ein Tor erzielte.

Die Verletzung hat ihm das Herz gebrochen, da er die Weltmeisterschaft verpasst: "Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich so an. Meine Saison ist abrupt zu Ende gegangen und ich versuche nur, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt bin ich am Boden zerstört. Nichts davon ergibt Sinn", sagte Simons in den sozialen Medien. "Alles, was ich wollte, war, für mein Team zu kämpfen, und jetzt wurde mir die Fähigkeit dazu entrissen... zusammen mit der Weltmeisterschaft. Diesen Sommer mein Land vertreten... einfach weg. Es wird Zeit brauchen, bis ich damit Frieden finde, aber ich werde weiterhin der beste Teamkollege sein, der ich sein kann."

Tottenhams Sieg gegen die bereits abgestiegenen Wolves war ihr erster Ligasieg 2026, aber nicht genug, um sie aus der Abstiegszone zu befreien: Sie haben 34 Punkte und kämpfen gegen West Ham (36 Punkte) und Nottingham Forest (39 Punkte) um den letzten Abstiegsplatz zu vermeiden, nachdem Wolves und Burnley den Abstieg bestätigt hatten.