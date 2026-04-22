WW1 Gallipoli erscheint im Mai auf PC, PS5 und Xbox Series X /S

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Der Entwickler BlackMill Games hat das feste Veröffentlichungsdatum für den kommenden Mehrspieler-Shooter WW1 Gallipoli bekannt gegeben. Basierend auf dem Kriegsschauplatz im Mittelmeer versucht dieses Kapitel der größeren Serie, das Australian and New Zealand Corps während des Ersten Weltkriegs ins Rampenlicht zu rücken und authentische und weltbewegende Schlachten zu bieten.

Für PC, PS5 und Xbox Series X/S am 21. Mai erhältlich, mit voller Crossplay-Version bei der Veröffentlichung; Gallipoli kostet £24,99/€29,99.

Was dieses Spiel für diejenigen bietet, die mit der Kampagne in Gallipoli vertraut sind, so wird uns gesagt, dass es die ikonische Strandlandung in einem First-Person-Erlebnis bieten soll, bei dem die Spieler in zerbrechlichen Booten zum Ufer rudern müssen, während sie von Kugeln getroffen und von Explosionen erschüttert werden. Darüber hinaus wird es Möglichkeiten geben, in Anzac Cove und Untermesopotamien zu kämpfen, wobei die angebotenen Armeen das Britische Empire und die osmanischen Truppen sind. Hinzu kommen authentische Werkzeuge aus dieser Zeit, darunter Bomben aus Rationsdosen sowie frische Ausrüstung und Kosmetika, die nach den Uniformen der betreffenden Armeen gestaltet sind.

Mit dem bevorstehenden Start können Sie unten den Veröffentlichungs-Trailer für Gallipoli sehen. Und für alle, die einen Vorgeschmack auf das Kommende suchen, wird dies das vierte Kapitel in BlackMills umfassenderer Erkundung des Kampfes im Ersten Weltkrieg sein, die alle Verdun, Tannenberg und zuletzt Isonzo verfolgen.