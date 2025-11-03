WTA-Durchbruch Victoria Mboko knackt Top 20: "Es ist schwer zu glauben, dass sie keine Grand Slams gewinnen wird"

HQ

Victoria Mboko, 19-jährige kanadische Tennisspielerin, beendete ihr Jahr 2025 mit einem großen Sieg gegen Cristina Bucsa, einem 7:5, 6:7(9:11), 6:2-Sieg bei den Hong Kong Open (WTA 250), dem längsten WTA-Turnierfinale des Jahres, das ihr zum ersten Mal in die Top 20 (18.) verhalf. Vor einem Jahr um diese Zeit war sie noch 350. der Weltrangliste, aber die Erwartung ist, dass sie nächstes Jahr noch höher klettern wird, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie anfängt, Grand Slam zu gewinnen, sagte der ehemalige Serena Williams-Mentor Patrick Mouratoglou.

Die kanadische Teenagerin, die in den USA als Tochter kongolesischer Eltern geboren wurde, gewann in diesem Jahr ihren ersten Titel bei den Senioren, einen großen: ein WTA 1.000 in Kanada, bei dem sie Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina und Naomi Osaka, allesamt ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen, besiegte.

Sie ist die jüngste seit Serena Williams, die vier Major-Siegerinnen in einem Turnier besiegen konnte, und viele vergleichen sie mit der Legende der 23-Grand-Slam-Siegerin, darunter Mouratoglou, Serenas Trainer seit über einem Jahrzehnt und zuletzt Naomo Osakas Trainer.

"Die Nummer eins von Victoria Mboko, sie hat keinen Respekt", sagte Mouratoglou in einem Instagram-Post im August (via Reuters) nach ihrem Sieg in Toronto. "Das bedeutet nicht, dass sie respektlos ist. Das bedeutet, dass sie nicht zu den Spielern aufschaut und denkt: 'Wow! Ich kann diesen Spieler nicht schlagen. Ich bin noch nicht hier." Nein, sie spielt, um zu gewinnen, wer auch immer auf der anderen Seite des Platzes steht", fügte er hinzu, dass es "schwer zu glauben" sei, dass sie keine Grand Slams gewinnen werde, und lobte ihre Physis und ihren offensiven Spielstil.