Worlds 2025: Das Viertelfinale steht fest, und die Triple-Hoffnungen von T1 sind noch am Leben

Wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden für die 2025 League of Legends World Championship. Die Schweizer Etappe des Turniers ist abgeschlossen, was bedeutet, dass von den 17 Teams, die sich für das Turnier qualifiziert haben, nur noch acht übrig sind.

Am Wochenende schieden Bilibili Gaming, KOI und FlyQuest aus, nachdem sie in der Schweiz keine drei Siege einfahren konnten. Das bedeutete, dass Top Esports, CTBC Flying Oyster und ja, sogar T1 sich ein Ticket für das Viertelfinale sicherten.

Dies ist ein großer Moment für T1, da sie jetzt drei Siege von einem monumentalen Triple entfernt sind, was bedeutet, dass sie die World Championships drei Jahre in Folge gewonnen hätten. Von außen betrachtet könnte man meinen, dass sie die Favoriten auf den Sieg wären, aber 2025 war nicht gerade gut für das Team, das über die Play-in in die Worlds kam, wo es Invictus Gaming überwinden musste, bevor es überhaupt einen Platz in der Schweizer Phase ergatterte, wo es bis zur letzten Hürde wartete, um sich auch einen Playoff-Platz zu sichern.

Was die Playoffs betrifft, so steht der Bracket fest, was bedeutet, dass es sich um die Viertelfinal-Matchups handelt. Es ist auch erwähnenswert, dass die Informationen unten angezeigt werden, wenn die Tabelle ausgerichtet ist, was bedeutet, dass die vier besten Teams auf der gleichen Seite der Tabelle stehen und umgekehrt für die letzten vier, so dass G2 Esports bis zum großen Finale nicht KT Rolster spielen wird, um nur ein Beispiel zu nennen.

Viertelfinal-Begegnungen der WM 2025:



Anyone's Legend gegen T1



G2 Esports gegen Top Esports



Gen.G Esports gegen Hanwha Life



KT Rolster gegen CTBC Flying Oyster



Alle vier Viertelfinalspiele werden am 28., 29., 30. und 31. Oktober ausgetragen, die Halbfinals sind dann für den 1. und 2. November und das große Finale am 9. November geplant.

Wer ist deiner Meinung nach jetzt der Favorit auf den Sieg Worlds ?