Worlds 2025: T1 löst sein viertes Ticket für das große Finale in Folge und trifft auf KT Rolster

Es gibt nur noch ein Spiel im Jahr 2025 League of Legends World Championship. Am Wochenende wurden die beiden Halbfinals ausgetragen, in denen wir sahen, wie KT Rolster Gen.G Esports besiegten, die 2025 eine sehr dominante Saison spielten, und dann T1 weiterhin allen Widrigkeiten trotzten und Top Esports eliminierten, um sich ihre vierte Grand-Final-Teilnahme in Folge bei Worlds zu sichern.

Es fühlt sich seltsam an, T1 in diesem Jahr als Außenseiter zu bezeichnen, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Team nur noch einen Sieg von einem historischen Triple entfernt ist (drei aufeinanderfolgende Worlds Siege), aber das Team hat es gerade noch geschafft, sich die Qualifikation für das Turnier zu sichern. T1 quetschte sich nur durch die Play-Ins, wo es Invictus Gaming besiegen musste, um überhaupt in den Hauptlauf der Ereignisse zu gelangen. Von hier aus ging es in der Schweizer Etappe über die volle Distanz und man musste schließlich ein fünftes Spiel bestreiten, um die Playoffs zu erreichen, und dann wurde es nur noch schwieriger.

Im Viertelfinale setzte sich T1 in einer verrückten 3:2-Serie knapp gegen Anyone's Legend durch, bevor es am Wochenende seine Angelegenheiten in Ordnung brachte und Top Esports mit 3:0 besiegte. Damit kommt es nun am Sonntag, den 9. November, zu einem großen Spiel, in dem T1 KT Rolster besiegen muss, der sich in diesem Worlds bisher als eine Macht erwiesen hat, mit der man rechnen muss, nachdem er ungeschlagen durch die Schweizer Phase geflogen ist und bisher auch in den Playoffs nur eine Karte abgegeben hat.

Wann Sie das große Finale sehen können, beginnt am 9. November um 7:00 Uhr GMT/8:00 Uhr MEZ.