Worlds 2025: Gen.G Esports qualifiziert sich, während Secret Whales ausscheiden

Gestern haben wir über die beiden Teams berichtet, die sich für die Playoff-Runde von Worlds 2025 qualifiziert haben, während wir gleichzeitig darauf hingewiesen haben, dass einige andere kurz davor standen, ihr Ticket zu lösen oder auszuscheiden. Wir haben jetzt Updates zu dieser Front.

Nach dem Sieg über Top Esports in ihrem vierten Spiel der Schweizer Phase hat sich Gen.G Esports mit drei Siegen im Schweizer Teil offiziell für die Playoffs qualifiziert. Das bedeutet, dass nur noch drei Playoff-Plätze übrig sind, und alle Hoffnungen von Top Esports ' ruhen nun auf dem Sieg im fünften und letzten Spiel.

Andernfalls wurden auf der anderen Seite der Tabelle Secret Whales eliminiert, wenn sie gegen KOI verloren haben. Beide Teams hatten ihre letzte Chance im Match-up, wobei KOI überlebte, um einen weiteren Tag zu überleben und nun nur noch einen Sieg von einem Playoff-Platz entfernt ist.

Damit kämpfen nun acht Teams um drei Playoff-Plätze. Bis zur fünften Runde gibt es keine weiteren qualifizierten Teams, aber es werden heute zwei weitere Teams nach Hause gehen, da der Verlierer von 100 Thieves gegen T1 und der Verlierer von Keyd Stars gegen BiliBili Gaming ausscheiden. Die Sieger erreichen die fünfte Runde, in der sie ein weiteres verzweifeltes Team schlagen müssen, um weiterzukommen.