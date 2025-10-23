Worlds 2025: G2 Esports und Hanwha Life für die Playoffs bestätigt

HQ

Das Playoff-Bracket League of Legends World Championship 2025 ist nun zur Hälfte abgeschlossen. Nach KT Rolster und Anyone's Legend Qualifikation über die Schweizer Bühne mit dominanten 3:0-Bilanzen haben sich nun zwei weitere Mannschaften ihren Platz in der nächsten Phase des Wettbewerbs gesichert.

Mit jeweils drei Siegen in der Schweizer Etappe stehen nun sowohl G2 Esports als auch Hanwha Life für die Playoffs fest. Das bedeutet, dass nur noch vier Plätze zur Verfügung stehen, aber es gibt 10 Teams, die sich darum bewerben, da neben den qualifizierten vier bisher nur Fnatic und BiliBili Gaming mit jeweils drei Niederlagen ausgeschieden sind.

Was die nächsten Mannschaften betrifft, die ausscheiden oder sich qualifizieren, so stehen sich zum Zeitpunkt des Schreibens KOI und Secret Whales gegenüber, von denen jede eine Bilanz von 1-2 hat, was bedeutet, dass der Verlierer aus Worlds ausscheidet und der Gewinner nur noch einen Sieg davon entfernt ist, sich in seinem letzten Spiel der Schweizer Phase einen Playoff-Platz zu sichern. Ebenfalls im Laufe des Tages kämpfen Gen.G Esports und Top Esports gegeneinander, wobei beide Teams eine Bilanz von 2:1 haben, was bedeutet, dass sich der Sieger ein Playoff-Ticket sichert und der Sieger in seinem letzten Spiel auf der Schweizer Bühne um sein Leben kämpfen muss.

Glaubst du, dass es bereits einen Favoriten auf den Sieg Worlds gibt?