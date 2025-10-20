WM 2025: Fnatic und PSG Talon nach miserabler Schweizer Etappe bereits ausgeschieden

HQ

Die Schweizer Etappe für die 2025 League of Legends World Championship ist noch lange nicht vorbei. Bisher hat jedes Team nur drei seiner insgesamt fünf Spiele in dieser Phase des Geschehens bestritten, und trotzdem ist genug Zeit vergangen, um zwei weitere Organisationen zu eliminieren.

Die Fnatic der LEC und die PSG Talon der APAC sind bereits aus dem Turnier ausgeschieden. Beide Mannschaften starteten und blieben sieglos mit drei Niederlagen in Folge, was bedeutet, dass ihre Serie von Worlds nun vorbei ist.

Positiv zu vermerken ist, dass zwei Mannschaften bereits ungeschlagen sind, und das reicht ihnen, um sich direkt für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Diese beiden Mannschaften sind China Anyone's Legend und Korea KT Rolster.

Die verbleibenden 12 Mannschaften haben jeweils zwei weitere Spiele vor sich, um sich um einen der letzten sechs Plätze in der K.o.-Runde zu kümmern.