World Baseball Classic Viertelfinalzeiten an diesem Wochenende, nur noch ein Europäer bleibt übrig

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Das World Baseball Classic 2026 neigt sich dem Ende zu, mit nur noch acht Teams im weltweit höchsten internationalen Baseballwettbewerb: San Juan, Puerto Rico; Houston und Miami in den Vereinigten Staaten; und Tokio. Die 20 Teams, die den Wettbewerb begonnen haben, wurden auf acht reduziert, einschließlich der überraschenden frühen Ausscheidungen von Kuba und Mexiko, wobei die Viertelfinals an diesem Freitag beginnen.

Die Viertelfinals finden alle in den USA, Houston und Miami statt. Nur Italien bleibt von den fünf europäischen Teams, die im Wettbewerb gestartet sind, übrig, obwohl Puerto Rico eindeutiger Favorit für das K.o.-Turnier ist.



Südkorea gegen Dominikanische Republik: Freitag, 13. März, 23:30 Uhr MEZ, 22:30 Uhr GMT



USA gegen Kanada: Samstag, 14. März, 1:00 Uhr MEZ, 00:00 Uhr GMT



Puerto Rico gegen Italien: Samstag, 14. März, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 GMT



Venezuela gegen Japan: Sonntag, 15. März, 2:00 Uhr MEZ, 1:00 Uhr GMT



Wie man World Baseball Classic in Europa anschaut

Hier ist eine Liste europäischer Kommentatoren, die an diesem Baseballwettbewerb teilnehmen, besonders in Italien als das einzige verbliebene europäische Team, das noch im Rennen ist.



Niederlande: ESPN



Tschechien: Ceska Televize



Israel: Sport5



Vereinigtes Königreich: TNT UK



Frankreich: beIN Sport



Italien: Sky Italia



Deutschland: SportDigital+



Ungarn: Sport 1



Türkei: S Sport Plus



Die Halbfinals am 15. und 16. März sowie das World Baseball Classic-Finale im LoanDepot Park in Miami finden am 17. März (2:00 Uhr am 18. März im CET) statt.