Wonder Man wird trotz kürzlicher Verlängerung keine zweite Staffel bekommen

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Vor einigen Monaten kündigte Marvel Studios an, dass Wonder Man eine zweite Staffel bekommen wird, wobei die Serie schließlich zu Disney+ zurückkehren soll. Doch inzwischen hat sich die Lage geändert und es wurde beschlossen, von diesen zuvor geplanten Plänen zurückzukehren.

Ein Bericht von Variety erklärt, dass die zweite Staffel von Wonder Man offiziell eingestellt wurde, alles nach einem Writers' Room für das nächste Kapitel, bei dem die Episoden nie veröffentlicht wurden, und die Autoren sind seitdem entlassen worden, um andere Projekte zu verfolgen.

Zu dieser Nachricht sprach Yahya Abdul Mateen II, der die Hauptrolle des Simon Williams/Wonder Man spielt, in den sozialen Medien, um seine Gedanken zur Situation zu teilen.

"Es ist gerade herumgekommen, dass Wonder Man in Staffel 2 nicht zurückkommt. (Und wenn du es nicht weißt, weißt du es jetzt!) 😬 So ist das Leben, oder? Alles wird sich regeln. Ich wollte allen danken, die die Serie GESEHEN, GENOSSEN haben und GETEILT haben, dass sie sie auf irgendeine Weise genossen haben. Die Show funktionierte. Und das ist mein Lieblingsaspekt daran."

Was das für die Zukunft von Wonder Man im Marvel Cinematic Universe bedeutet, bleibt abzuwarten, da es immer unklar war, wie die Figur nach den Ereignissen der ersten Staffel in das größere Geflecht eingewoben werden würde. Vielleicht öffnet diese Absetzung tatsächlich die Tür für Wonder Man eine größere Theaterpräsenz, aber im Moment können wir nur abwarten und sehen.