Wonder Man bekommt eine zweite Staffel auf Disney +

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Als Wonder Man Anfang dieses Jahres auf Disney+ debütierte, wurden zwei Dinge ziemlich schnell klar. Zum einen unterschied sich die Serie stark von anderen Marvel Cinematic Universe-Projekten und bot ein obskures, fast buddy-ähnliches Roadtrip-Erlebnis mit den Schauspielern Simon Williams und Trevor Slattery (Yahya Abdul-Mateen II und Sir Ben Kingsley). Ein weiterer Punkt war, dass die Fans das zu lieben schienen, da Wonder Man von Fans und Kritikern gleichermaßen sehr positiv aufgenommen wurde.

Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich weniger überraschend, dass Marvel Television eine zweite Staffel von Wonder Man übernommen und genehmigt hat, während die Serie schließlich zu Disney+ zurückkehren wird.

Uns wird mitgeteilt, dass Simon Williams aus Mateen II und Trevor Slattery aus Kingsley beide für die nächsten Episoden zurückkehren werden, was bedeutet, dass wir erfahren, was nach dem schockierenden Ende der ersten Staffel passiert ist, und darüber hinaus wird uns mitgeteilt, dass die Mitbegründer Destin, Daniel Cretton und Andrew Guest erneut das Ruder übernehmen werden.

Also, gute Nachrichten für alle Linien. Wenn du Wonder Man noch nicht gesehen hast, schau dir unsere spezielle Rezension an und sieh dir unten den Trailer zur Serie an.