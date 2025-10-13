Wonder Man wird nun Ende Januar auf Disney+ Premiere feiern

Marvel sah mit seinem Erscheinen in diesem Jahr nicht danach aus, die Türen zu New York Comic Con zu sprengen, aber es hatte trotzdem eine Präsenz, eine, in der es viel über kommende Marvel Cinematic Universe Projekte sprach.

Eines dieser Projekte, das viel Aufmerksamkeit erregte, war die TV-Serie Wonder Man, die nun einen festen Premierentermin hat. Während ursprünglich versprochen wurde, bis Ende 2025 auf den Markt zu kommen, hat sich dies nun geändert und auf Ende Januar 2026 verschoben, wobei das genaue Datum für uns in Großbritannien und Europa der 28. Januar ist.

Ein offizieller Trailer für die Serie erschien sogar, um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was dieses Projekt bieten wird und wie Yahya Abdul Mateen II als Simon Williams (Wonder Man ) in die Welt von Marvel passen wird, nachdem er DC hinter sich gelassen hat (wo er als Black Manta spielte). Wir werden auch Ben Kingsley als Trevor Slattery zurückkehren sehen, der einst das Gesicht der Mandarin war, und sehen, wie die Serie mit dem immer häufiger verwendeten Ausdruck der Superhelden-Müdigkeit umgeht, etwas, das sie direkt aufs Korn nimmt.

Freuen Sie sich auf Wonder Man ?