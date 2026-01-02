Wonder Man bekämpft Superheldenmüdigkeit im neuen Trailer

HQ

Ist die Welt müde von Superheldenfilmen? Das ist sicher eine Frage, die sich einige Führungskräfte bei Marvel gestellt haben, wenn sie gesehen haben, wie vor einem Jahrzehnt noch Milliarden-Dollar-Hits die Hits erzielten, die die Hälfte oder sogar ein Drittel dieser Zahl erzielten. Jetzt ist das auch etwas, womit das MCU in seiner Fiktion zu kämpfen hat, durch die neue Wonder Man -Reihe.

Simon, unser Protagonist, will mehr als alles andere auf der Welt Schauspieler werden. Er möchte auch seine Superkräfte verbergen. Auf der Suche nach seinen Träumen trifft er Trevor Slattery, alias der Mandarin aus Iron Man 3, der versucht, sich wieder als Schauspieler zurückzugewinnen, statt als ehemaliger Terrorist bekannt zu sein.

Gemeinsam mit Regisseur Von Kovak, der einen Superheldenfilm machen will, der Superheldenmüdigkeit überwinden kann, werden sie ein einzigartiges Projekt entwickeln, das mit ziemlicher Sicherheit dazu führen wird, dass Simon irgendwann seine Kräfte zeigen muss. Wonder Man ist nur noch ein paar Wochen entfernt und startet am 27. Januar um 18 Uhr PT in den USA, was bedeutet, dass er hier auf der anderen Seite des Atlantiks in den frühen Morgenstunden läuft.