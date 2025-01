Wolverines Maske kehrt dank VFX zurück

HQ

Man sagt, dass gute Dinge zu denen kommen, die warten, und Wolverine-Fans haben lange darauf gewartet, den ganzen ikonischen Look der Figur auf der Leinwand zu sehen. Obwohl Hugh Jackman der dienstälteste Schauspieler in der Rolle ist, ist es lange her, dass wir sein ikonisches Outfit das letzte Mal gesehen haben. Man kann über Deadpool & Wolverine sagen, was man will, aber es fühlte sich endlich so an, als würde Jackman seine Rolle als Wolverine in vollen Zügen ausleben können. Leider haben wir ihn vielleicht nicht so oft mit der Maske gesehen, wie wir es uns gewünscht hätten, aber wenn ihr euch die erste Kampfszene zwischen den Helden ansehen wollt, in der Wolverine die Maske trägt, hat ein Fan es jetzt möglich gemacht. Überzeugen Sie sich selbst im Video unten.

Bevorzugen Sie Wolverine mit oder ohne Maske?