Wo Long: Fallen Dynasty Erweiterung Schlacht von Zhongyuan erscheint heute

Team Ninjas Wo Long: Fallen Dynasty wurde bereits im März veröffentlicht und bot eine Übersetzung, die auf der chinesischen Mythologie basiert. Es wurde mit gemischten Kritiken aufgenommen, da viele bemerkten, dass das Spiel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einfach noch nicht fertig war, aber seitdem scheint Team Ninja die meisten seiner Probleme gelöst zu haben.

Jetzt ist es an der Zeit, wieder in die Welt von Wo Long: Fallen Dynasty zurückzukehren, da die erste Erweiterung Schlacht von Zhongyuan mit mehr tödlichen Kämpfen veröffentlicht wurde. Sie können es sich unten ansehen, wo wir auch eine Mini-Dokumentation von Microsoft eingefügt haben, die alle daran erinnern möchten, dass das Spiel in Game Pass enthalten ist.

Das kurze Video zeigt einen sehr geschickten chinesischen Handwerker, der einen Xbox Series S/X-Controller aus echter Jade herstellt. Die Arbeit ist beeindruckend und das Ergebnis wirklich cool, also schaut es euch an.

