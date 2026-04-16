Wizards of the Coast möchte mit einer eigenen Reihe von Live-Stream-Spielen ein größeres Publikum für Dungeons & Dragons gewinnen

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Wir leben in einem wahren goldenen Zeitalter, wenn es darum geht, mit TTRPGs zu beginnen. Film- und Fernseherfolge wie Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves oder Stranger Things haben einem breiteren Publikum die Türen geöffnet, um einen Blick auf das berühmteste Rollenspiel der Welt zu werfen, ebenso wie Videospiele wie Baldur's Gate III. und haben sogar über 40 Jahre Konventionen und toxische Vorurteile den Spieß umgedreht. Heutzutage gilt D&D-Spielen als cool, und es gibt viele Leute, die anfangen wollen zu spielen. Oder so schätzt Wizards of the Coast, denn es startet eine neue Serie von Live-Shows mit Gameplay.

Wizards möchte den Erfolg etablierter Programme wie Dimension 20 und Critical Role (Vox Machina, The Mighty Nein) nachahmen und hat daher eine Gruppe von Spielebegeisterten gewonnen, die auch den Fans vertraut sind. Jasmine Bhullar ("DesiQuest", "Dimension 20") wird die Dungeon Master an einem Tisch sein, an dem die regulären Spieler Mayanna Berrin ("Dispatch", "StoryQuest"), Christian Navarro ("13 Reasons Why", "Forgotten Realms: Tears of Selune"), Neil Newbon ("Baldur's Gate III") und Devora Wilde ("Baldur's Gate III") bestehen. Die Serie 'Dungeon Masters' startet am 22. April um 18:30 Uhr pazifischer Zeit mit einer Doppelfolge, in der eine Kampagne im überarbeiteten Ravenloft-Ambientat beginnt.

Das Ziel, wie von Variety berichtet, ist nicht so sehr, sich mit den bereits laufenden Sendungen zu überschneiden oder sie zu übertreffen, sondern vielmehr, den aktuellen Popularitätsschub der Marke in mehr Spieler zu verwandeln.

"Wir müssen ein bestehendes Publikum anziehen. Wenn wir sehen, wie 'Baldur's Gate III', 'Stranger Things' und der Film 'D&D' die Fangemeinde und die Zahl der Spieler, die dieses Spiel allgemein spielen, erweitert haben, weiß ich, dass mein Ziel – und bis zu einem gewissen Grad auch das Ziel von Wizards – ist, dieses Hobby zu erweitern, das wir alle so lieben, " sagte Bhullar zu Variety. "Wenn also jemand, der noch nie ein Live-Spiel gesehen hat, unseres schaut und sagt: 'Ich will mein eigenes D&D-Spiel leiten', dann haben wir unseren Job gut gemacht. Ein Publikum anzusprechen, das mit Live-Spielen nicht vertraut ist, ist Teil unseres Ziels."

Hier bei Gamereactor sind wir auch Fans von TTRPGs, und vor ein paar Monaten haben wir das neue Dungeons and Dragons: Heroes of the Borderlands Starter Set rezensiert und bestätigt, dass es der beste Weg ist, um mit dem Spiel zu beginnen, auch wenn weder du noch deine Freunde es zuvor ausprobiert habt.

Das Abenteuer wartet...