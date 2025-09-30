Dungeons & Dragons: Heroes of the Borderlands Starterset

HQ

Heute landet die neue Starterbox von Dungeons and Dragons auf dieser Seite des Atlantischen Ozeans unter dem Namen Heroes of the Borderlands. Eine deutlich schwerere und sperrigere Box als die aktuelle Dungeons of the Isle of Tempest Starterbox, teurer und vor allem mit weitaus mehr physischen Elementen. Was genau enthält es? Ist so viel "greifbarer" Content notwendig? Ist es den Preis wert? Bringt es Veteranen oder regelmäßigeren Dungeons and Dragons-Spielern etwas?

Das sind zweifellos viele Fragen, aber zum Glück für euch alle haben wir bei Gamereactor seit einigen Tagen jede Karte, jedes Abenteuerheft und jeden polyedrischen Würfel durchgesehen, um all eure Fragen zu beantworten. Alle, kommt runter in unser Spielzimmer und macht es euch gemütlich, die Pizza gibt es bald.

Ich habe Jahre damit verbracht, Leute davon zu überzeugen, Tabletop-Rollenspiele mit Stift und Papier zu spielen, sowohl mit Dungeons & Dragons als auch mit anderen Titeln wie Pathfinder (und Starfinder), Vampire: The Masquerade oder 7th Sea, um nur einige zu nennen. Von allen schien mir das D&D-Regelwerk immer am logischsten zu lernen, das nicht nur eine der umfangreichsten Sammlungen von Büchern, Hilfsmaterial und Ressourcen hat, sondern auch derzeit einen neuen Popularitätsboom erlebt, was zum großen Teil der Übertragung von Spielen über Streaming-Plattformen zu verdanken ist. Plötzlich habe ich festgestellt, dass das Spielen von Dungeons and Dragons jetzt "cool" erscheint, wie wirklich "cool", und heute ist es mehr denn je notwendig, einem Meer potenzieller neuer Fans einen Einstieg zu bieten, der so wirkungsvoll, fesselnd und im Einklang mit dem aktuellen Spiel wie möglich ist, ohne die klassischen Wurzeln zu verlieren. Heroes of the Borderlands erreicht dies perfekt.

Sobald wir die Schachtel öffnen, finden wir ein vierseitiges Blatt Papier mit der grundlegenden Anleitung für die ersten Schritte. Auf diesen vier Blättern sind die grundlegendsten Konzepte darüber verdichtet, was ein Rollenspiel ist, was die Box enthält und welche Materialien für die Augen des DM (Dungeon Master) und welche für den Rest der Spieler sind. Es wird auch gezeigt, wie diese Ressourcen in einem bestimmten Layout an dem Tisch verwendet werden können, an dem das Spiel gespielt werden soll. Kurz gesagt, es ist das erste Dokument, das Sie überprüfen sollten, sobald Sie die Box öffnen.

Danach finden Sie vier weitere Hefte. Einer hieß Game Guide und drei andere hießen Adventure. Legen Sie die Abenteuer für den Moment beiseite und konzentrieren Sie sich auf den Play Guide. Dies ist eigentlich eine sehr komprimierte und leichte Version des Spielerhandbuchs von Dungeons and Dragons, das hier auf die Grundlagen reduziert wird, wie Charaktere, Rassen und Klassen sowie die Verteilung von Gegenständen, Aktionen und Zaubern für Charaktere der Stufen 1-3 der vier Charakterklassen funktionieren, die in Heroes of the Borderlands enthalten sind: Kämpfer, Zauberer, Schurke und Kleriker. Alle Spieler werden es wahrscheinlich beim ersten Mal durchblättern wollen, aber es ist am besten, es in einem zentralen Teil des Tisches zu lassen, damit Sie es frei nachschlagen können, während sich das Einführungsabenteuer entfaltet.

Die drei Abenteuerhefte von Heroes of the Borderlands sind als separate, aber lose miteinander verbundene Kampagnenszenarien für 3-5 Spieler gedacht, die jeweils einen bestimmten Aspekt des D&D-Erlebnisses betonen. Wilderness wurde entwickelt, um die Aspekte der Umwelterkundung und Achtsamkeit zu lehren, indem eine Wildnis erkundet wird, die von Banditen und gefährlichen Kreaturen bevölkert ist. Mit ihm lernen wir, wie wir Ziele verfolgen, Gold sammeln und mit feindlichen Begegnungen umgehen können. Caves of Chaos ist ein komplexer, mehrstufiger Dungeon-Crawl, bei dem der Kampf und die Verwendung von Teamstrategien im Vordergrund stehen, um den Sieg zu erringen (und im Idealfall alles in einem Stück). Schließlich führt uns Burg der Grenzlande zur Festung, die die Grenzlande dominiert, wo Interpretation und Rollenspiel die dominierende Note sind. Alle diese Abenteuer sind nacheinander in verschiedene Abschnitte unterteilt, und jedes von ihnen kann bis zu einer Stunde oder anderthalb Stunden dauern, so dass wir von bis zu 60 Stunden geführtem Spielen sprechen können. Weit besser als das Abenteuer Dragons of Tempest Isle, obwohl der Charakterstufenbereich gleich ist: Stufe 1 bis Stufe 3. Die Abenteuerhefte sind nur für Spielleiter bestimmt, daher sollte nur der Spielleiter in der Lage sein, ihren Inhalt zu lesen, und sie können in beliebiger Reihenfolge abgespielt werden. Da alle drei Geschichten in der gleichen Region spielen, entscheidest du, in welcher Reihenfolge du spielen möchtest oder ob du lieber eine überspringen möchtest. Und noch besser, wenn Sie nach dem Spielen die Gegend weiter frei erkunden möchten. Die Möglichkeiten, wie immer in D&D, sind nahezu endlos.

Die Heroes of the Borderlands Starter Box ist nicht nur zum Erlernen von Dungeons and Dragons gedacht, sondern auch zum Erlernen des Spielens von D&D-Spielen (und jedes RPG, das auf ähnlichen Regelsystemen basiert). Im Moment kann ich mir nichts Gefragteres in der Welt der Tabletop-Spiele vorstellen als einen guten Dungeon Master, der fast schon als "professionalisierte" Position angesehen wird. Das Tolle an diesem Starterset ist, dass es neben den drei Abenteuern unendlich viele visuelle Ressourcen und Hilfsmittel für diese DM-Aufgabe gibt, wie zum Beispiel Tische mit Waffen- und Ausrüstungspreisen, einzelne Item-Karten, NPCs und sogar die Tavernenkarte. Es gibt neun große Rasterkarten, die helfen, die Action und die Charaktere im Spiel zu platzieren, sowie Monster- und Feindkarten, die dir helfen, zu verstehen, wie Kampf und Positionierung funktionieren. Es gibt auch Karten für jeden Spieler, auf denen er Karten (eine weitere wichtige visuelle Hilfe) mit seiner Rasse, seinem Hintergrund und seiner aktiven Ausrüstung sowie Lebens- und Goldmarken platzieren kann. Alles in allem ist es viel bequemer, alle Grundlagen des Spiels schnell zu erklären und zu verinnerlichen.

Zu guter Letzt kann ich noch das andere grundlegende Element des Spielens von Dungeons and Dragons nicht auslassen: Würfel. Heroes of the Borderlands enthält ein Set von 11 polyedrischen Würfeln mit 4, 6, 8, 8, 10, 12 und 20 Seiten, die alle zum Spielen des Spiels erforderlich sind. Mehrere sechsseitige und 20-seitige Würfel sind enthalten, um bestimmte Mehrfachwürfe zu erleichtern. Sie haben weiße Linien auf klassisch rotem Grund und spiegeln auch die klassische und teils nostalgische Komponente dieser ganz besonderen Starter Set Edition gut wider. Denn Heroes of the Borderlands wird auch ein prominentes Sammlerstück für jeden erfahrenen Spieler sein. Bei den enthaltenen Abenteuern handelt es sich um Überarbeitungen des Einführungsmoduls "Festung der Borderlands", das Ende 1979 veröffentlicht wurde, zu dem auch frühe Ausgaben von Dungeons and Dragons aus den späten 1970er und frühen 1980er Jahren gehörten und das von Gary Gygax selbst geschrieben wurde.

Lohnt sich Dungeons and Dragons: Heroes of the Borderlands Starter Set? Die Antwort ist ein klares Ja. Es gibt keinen einfacheren Weg für D&D-Neulinge, sowohl ein Einsteiger-Abenteuer als auch die Materialien zu bekommen, um es zu spielen und sich in das Spiel zu verlieben, und es wurde den Teilnehmern seiner Podiumsdiskussion auf der SDCCM vom Lead Designer der 5. Edition von D&D selbst, Jeremy Crawford, beschrieben. Es ist so konzipiert, dass jeder Spaß hat, egal ob er seit 50 Jahren spielt oder dies sein erster Tag ist, und es ehrt die Anfänge dieses einflussreichen Rollenspiels in der Popkultur. Spieler in den Vereinigten Staaten haben es bereits in den Händen, im Vereinigten Königreich haben es heute im Angebot, und für den Rest der europäischen Gebiete wird es am 16. Oktober 2025 in den Fachgeschäften eintreffen. Lokalisierte Versionen in anderen Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch) werden im März 2026 erscheinen.

Note: 10/10