Wissenschaftler entdecken das größte Spinnennetz der Welt in einer dunklen Höhle... Und es ist viel größer als ein Mensch

Tief unter der albanisch-griechischen Grenze haben Wissenschaftler das größte Spinnennetz der Welt entdeckt, ein ausgedehntes, klebriges Netzwerk, das so groß ist, dass es leicht einen Menschen einfangen könnte. Versteckt in einer pechschwarzen Schwefelhöhle erstreckt sich das Netz über mehr als 1.100 Quadratmeter, was ungefähr der Größe eines kleinen Hauses entspricht.

Der unheimliche Fund, der in der Fachzeitschrift Subterranean Biology veröffentlicht wurde, zeigt, dass über 111.000 Spinnen von zwei Arten, der Hausspinne (Tegenaria domestica) und der Blattweberin (Prinerigone vagans), in diesem verworrenen Labyrinth aus Seide zusammenleben.

Ein dunkles Ökosystem aus 110.000 Spinnen

Forscher der Sapientia Ungarischen Universität in Siebenbürgen beschreiben die Höhle als einen seltenen Fall, in dem zwei Spinnenarten friedlich nebeneinander leben und sich von winzigen Mücken statt voneinander ernähren. Die völlige Abwesenheit von Licht, kombiniert mit einem Überfluss an Nahrung, hat eine unnatürliche Allianz zwischen Raubtieren geschaffen, die normalerweise Feinde wären.

"Das ist keine Kolonie wie Ameisen oder Bienen", sagt der Berliner Arachnologe Jason Dunlop. "Es ist eher wie eine riesige WG, Tausende von Spinnen, die auf dem gleichen Raum zusammengepfercht sind, weil es genug zu essen gibt."