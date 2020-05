Wird Grand Theft Auto VI 2023 veröffentlicht?

Es gab schon so viele Spekulationen und Gerüchte über Grand Theft Auto VI, doch das meiste davon lässt sich für Normalsterbliche nicht überprüfen. Diese Woche gab es jedoch einen Hinweis, der deutlich vielversprechender sein könnte, weshalb die ganze Sache große Aufmerksamkeit erhält. Der Start der nächsten Installation der Rockstar-Serie scheint demnach nicht vor 2023 zu liegen.

VentureBeat hat festgestellt, dass Take-Two nötige Schritte unternommen hat, um ihren Aktienwert im Geschäftsjahr 2023 (vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024) nicht durch Insider-Handel zu gefährden. Grund dafür ist eine geplante, deutliche Erhöhung des Marketing-Etats der Firma von schätzungsweise 90 Millionen US-Dollar. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was sie normalerweise für Marketing ausgeben. Wenn sie nicht plötzlich die Veröffentlichung von doppelt so vielen Spielen planen (eigenen Angaben zufolge haben sie jedoch einiges in der Planung), dann gibt es nur wenige Titel, die so viel Werbung benötigen. Und das führt viele Spürnasen zum nächsten GTA.