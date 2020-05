Take-Two plant in den nächsten fünf Jahren fast 100 Spiele zu veröffentlichen

Letzte Woche haben wir neue Informationen zum Marktverhalten von Take-Two erhalten, da das Unternehmen seinen neuen Finanzbericht für die ersten drei Monate von 2020 veröffentlicht hat. Hier seht ihr die Verkaufszahlen der aktuellsten Spiele (die Beobachtungen stammen von Daniel Ahmad):

Grand Theft Auto - Serie: 325 Mio. GTA V: 130 Mio

Borderlands - Serie: ca. 60 Mio. Borderlands 3: 10 Mio

Red Dead Redemption: 21 Mio. / Red Dead Redemption 2: 31 Mio.

Was die kommenden Projekte des Studios betrifft, darüber wissen wir im Moment nichts. Vielleicht arbeitet das Studio bereits an einem Nachfolger von Grand Theft Auto, aber eigentlich haben sie das nicht wirklich nötig. Es gab Gerüchte über eine mögliche baldige Enthüllung von GTA VI, doch bislang verdichten sich die Hinweise dafür nicht. Take-Two verfügt außerdem über eine Fülle anderer Spiele und in den nächsten Jahren werden wir viele weitere Titel zu Gesicht bekommen.

Während des letzten Investorentreffens, auf dem der Abschlussbericht für das Quartal Januar bis März diskutiert wurde, erklärte der Vorstandsvorsitzende Karl Slatoff von Take-Two, dass er bis März 2025 nicht weniger als 93 Spiele veröffentlichen möchte. Er trifft verschiedene Unterteilungen, etwa in Arcade- und Gelegenheitsspiele:

"Von den 93 Titeln sind 63 Kern-Spielerlebnisse, darunter 15 Plattformerweiterungen bestehender Titel. 17 sind Mid-Core- oder Arcade-Erlebnisse und 13 Titel sind Gelegenheits-[Games]. 47 dieser 93 Titel stammen von bestehenden Franchise und 46 sind von neuem, geistigen Eigentum. In Bezug auf Plattformen sind 72 der 93 Titel für Konsole, PC und / oder Streaming geplant, darunter sieben, die auch für Mobilgeräte verfügbar sein werden. 21 sind speziell für Mobilgeräte konzipiert. 67 von den 93 Spielen müssen gekauft werden, 26 sind kostenlos zu spielen."

Bei solchen Zahlen muss bedacht werden, dass Ports und Neuveröffentlichungen eigenständig zählen. Borderlands 3, das für PC, Stadia, Xbox One und Playstation 4 bereitsteht, wäre in dieser Rechnung vier Spiele wert.

