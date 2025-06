Wird es in Final Fantasy und Dragon Quest wieder rundenbasierte Kämpfe geben?

HQ

Letztes Jahr war ein unglaublich gutes Jahr für japanische Rollenspiele, wahrscheinlich das beste aller Zeiten. Zu den Veröffentlichungen gehörten Hits wie Dragon Quest III HD-2D Remake, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Mario & Luigi: Brothership, Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload und Like a Dragon: Infinite Wealth.

Was all diese Spiele gemeinsam haben, ist, dass sie rundenbasiert sind. Und im April wurde Clair Obscur: Expedition 33 veröffentlicht, ein französisches rundenbasiertes Rollenspiel, das auf den gleichen Grundlagen wie die japanischen aufbaut und sowohl in Bezug auf die Bewertungen als auch auf die Verkäufe ein großer Erfolg war.

Jetzt berichtet Genki, dass die Besitzer von Square Enix anscheinend etwas zur Kenntnis genommen haben, das man nur als Trend bezeichnen kann. Während eines Treffens mit Aktionären erklärte ein Investor, dass er der Meinung ist, dass zukünftige Dragon Quest- und Final Fantasy-Spiele rundenbasiert sein sollten, und nannte den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 als Beispiel. Square Enix räumte ein, dass sie das Spiel zur Kenntnis genommen haben und sagte, dass rundenbasierte Kämpfe ihr Erbe sind. Sie gaben auch an, dass sie solche Titel in Zukunft veröffentlichen werden.

Final Fantasy IX mit seinen klassischen rundenbasierten Kämpfen.

Square Enix hat bereits zugegeben, dass keines ihrer drei letzten großen Rollenspiele - Forspoken, Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII: Rebirth - sich wie erwartet verkauft hat, und alle diese haben actionbasierte Systeme anstelle von rundenbasierten. Es ist daher leicht vorstellbar, dass sie bereit sind, nichts unversucht zu lassen, um etwas zu finden, das die Spieler lieber hätten.

Übrigens, die Final Fantasy-Serie war früher immer rundenbasiert, wobei die letzte traditionelle Final Fantasy X war (obwohl Final Fantasy 12-13 auch eine Variante des Active Time Battle hatte), so dass es wirklich nur die Teile 14-16 und das Remake von Teil 7 waren, die ein actionorientiertes Setup hatten.

Was denkst du, ist es an der Zeit, dass Square Enix zu einem rundenbasierten Setup für seine Rollenspiele zurückkehrt?