Wir werden in der Hexenwelt von Hexe im Disney-Trailer Hexed willkommen geheißen

Disneys Hexed hat seinen ersten Teaser-Trailer gezeigt, der uns einen Einblick in die neue magische Coming-of-Age-Geschichte des legendären Animators gibt. Im Film folgen wir einem Mädchen namens Billie, gespielt von Hailee Steinfeld, das herausfindet, dass sie magische Kräfte hat.

Da sie diese Kräfte nicht wirklich kontrollieren kann, wird Billie von der Schule verwiesen, sehr zum Missfallen ihrer Mutter Alice, gespielt von Rashida Jones. Billie weiß jetzt, dass sie Kräfte hat und sie nutzen will. Schließlich findet sie in ihrem Schlafzimmer einen Weg, eine Tür zu Hexe zu öffnen, der Welt der Hexen.

Dort findet Billie einen Platz für sich, aber dem Anschein nach ist sie dort vielleicht nicht für immer willkommen. Wir sehen sie im Trailer gegen einige problematische Hexen, und in der Beschreibung wird uns gesagt, dass die Geschichte ihrer Familie zu einer dauerhaften Veränderung in der Welt von Hexe führen könnte.