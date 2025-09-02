Wir werden das Veröffentlichungsdatum von Phantom Blade: Zero in diesem Jahr sehen

HQ

Wenn es um Actionspiele geht, gibt es nur wenige, die die Spieler so begeistert haben wie Phantom Blade: Zero. Mit filmreifen Duellen und einer großen Auswahl an Waffen hat es seit seiner Enthüllung viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und die Fans fragen nun, wann sie das Spiel spielen können.

Wenn ihr das Glück hattet, dieses Jahr an der Gamescom teilzunehmen, konntet ihr vielleicht die Demo ausprobieren. Wir hatten die Gelegenheit, in Halle 6 zu gehen und mit Tobias, PR bei S-Game, zu sprechen, der uns einige Informationen zum Veröffentlichungsdatum gab.

"Wir werden das Veröffentlichungsdatum irgendwann in diesem Jahr veröffentlichen." Sagte Tobias. Als wir fragten, ob das bedeutet, dass wir definitiv ein Datum vor Jahresende sehen würden, sagte er: "Ich hoffe es." Ziemlich vage, aber es scheint, dass S-Game immer noch ziemlich mysteriös über seine Veröffentlichungszeiten sein möchte, bis es bereit ist, etwas richtig zu enthüllen.

Aktuellen Vermutungen zufolge wird Phantom Blade: Zero in die Liste der Spiele aufgenommen, die 2026 erscheinen, aber wir müssen abwarten und sehen, was S-Game auf Lager hat. Schauen Sie sich unser vollständiges Interview für Phantom Blade: Zero unten an: