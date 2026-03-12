Wir besiegen den Turm zum zweiten Mal in Slay the Spire 2 im heutigen GR Live

HQ

Als Mitglied der Spielmedien ist es nicht wirklich wert, darüber nachzudenken, wie oft ich Roguelike-Deckbuilder in meiner E-Mail auftauchen sehe, und deshalb kehren wir heute zum König aller in Slay the Spire 2 zurück. Die Fortsetzung des erfolgreichen Roguelikes von MegaCrit ist bereits im Early Access auf Steam verbreitet, und es wird Zeit, dass wir sehen, worum es bei dem ganzen Aufruhr geht.

Genau wie im ersten Spiel stellt sich Slay the Spire 2 einer Reihe immer mächtiger und bizarrer werdender Monster, baut ein einzigartiges Deck auf und entdeckt die Macht uralter Relikte. Diesmal gibt es auch Koop, sodass ein Freund dich durch die Aufstiege ziehen kann, wenn du Schwierigkeiten hast.

Wie immer findest du unseren Stream auf der GR Live Homepage sowie auf YouTube, Twitch und Facebook. Wir werden den Spire im Stream von unserer üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 MEZ streamen, also schaut unbedingt rein!