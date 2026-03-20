Wir sprechen über den kommenden Volvo EX60 mit der PR- und Kommunikationsleiterin Rikke Aagaard Petersen

HQ

Basierend auf der ersten Reaktion auf die offizielle Enthüllung des Volvo EX60 scheint Volvo hier Gold gefunden zu haben. Uns wurde die Möglichkeit angeboten, dem Leiter PR & Kommunikation in Dänemark, Rikke Aagaard Petersen, einige kurze Fragen zur Positionierung und zum EX60 selbst zu stellen.

1. Es gibt einen ziemlich großen Unterschied zwischen dem EX60-Innenraumkonzept und dem Ort, an dem Volvo ursprünglich mit EV-Designs begonnen hat – können Sie etwas mehr über den Weg erläutern, der dazu geführt hat?

"In vielerlei Hinsicht ist der Volvo EX60 das Ergebnis eines Wandels in der Art und Weise, wie wir Elektroautos entwerfen. Während die ersten Elektrofahrzeuge oft als Anpassungen bestehender Fahrzeugplattformen entwickelt wurden, werden neuere Modelle wie der Volvo EX60 sowohl in Bezug auf Plattform als auch Software von Grund auf entwickelt. Das ermöglicht es uns, die Kabine neu zu denken und sie mit den Menschen und ihren Bedürfnissen als Ausgangspunkt zu gestalten, während wir gleichzeitig ein viel intelligenteres digitales Erlebnis auf Basis unserer Kern-Computing-Plattform integrieren."

2. Volvo scheint voll auf Elektrofahrzeuge zu setzen, obwohl einige Hersteller langsamer werden. Wie sehen Sie die breite Branche heute?

"Die Elektrifizierung bleibt die langfristige Richtung der Automobilindustrie. Wir werden erfolgreich sein, wenn wir die Kundenbedürfnisse nach Langstrecken, Schnellladen, stabiler Software und einem großartigen Gesamtnutzererlebnis erfüllen können. Wir glauben, dass wir das mit dem Volvo EX60 erreichen können."

3. Es gibt ein Paradoxon zwischen niedrigen Luftwiderstandskoeffizienten und hoch sitzenden SUVs. Wie löst ihr das mit Autos wie EX90 und EX60?

"Es stimmt, dass elektrische SUVs von Natur aus ein Paradoxon darstellen: Kunden wollen Platz und eine hohe Sitzposition, aber gleichzeitig sind Effizienz, geringer Luftwiderstand und geringes Gewicht erforderlich, damit das Auto wirtschaftlich ist und eine große Reichweite bietet. Wir glauben, dass wir dieses Paradoxon mit dem Volvo EX60 adressieren. Wir haben mit einer Kombination aus aerodynamischem Design und neuen technischen Lösungen wie Mega-Guss und der sogenannten Zell-zu-Karosserie-Batteriestruktur gearbeitet. Das reduziert das Gewicht und verbessert die Effizienz des Fahrzeugs, sodass die Reichweite maximiert wird, ohne die von einem Volvo SUV erwartete Funktionalität zu beeinträchtigen."

4. Was sind heute die größten Herausforderungen, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu steigern?

"Die größte Herausforderung besteht darin, es im Alltag einfach und mühelos zu machen, ein Elektroauto zu besitzen. Es geht um praktische Reichweite, schnelles und zuverlässiges Laden und natürlich ein Nutzererlebnis, das sich durch Software-Updates kontinuierlich verbessert. Gleichzeitig spielen auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur – sowohl zu Hause als auch auf der Straße – sowie ein fortgesetzter Übergang zu erneuerbaren Energien eine Rolle. Glücklicherweise sind wir in Dänemark auf dem richtigen Weg, was auch bedeutet, dass wir bei Volvo keine Autos mehr auf dem dänischen Markt verkaufen, die nicht vollständig elektrisch sind."

5. Wie sehen Sie die Fahrautomatisierung prinzipiell? Ist das die nahe Zukunft?

"Unser Ansatz für autonomes Fahren basiert auf Sicherheit. Das Ziel ist nicht Autonomie um der Autonomie willen, sondern dass sie dem Fahrer wirklich helfen und die Sicherheit im und um das Auto erhöht. Wir werden im Laufe der Zeit immer fortschrittlichere Fahrerassistenz anbieten können, aber ich möchte nicht genau vorhersagen, wann das Fahren wirklich autonom wird."

6. Was war die größte Herausforderung bei der Entwicklung des EX60 speziell?

"Mit dem Volvo EX60 haben wir mehrere bedeutende technologische Innovationen auf einer einzigen Plattform vereint. Unter anderem führen wir Mega-Casting, eine Zell-zu-Gehäuse-Batteriestruktur und eine leistungsstarke Kern-Computing-Architektur ein. Darüber hinaus mussten wir sicherstellen, dass das Auto weiterhin den Raum, den Komfort und das ruhige skandinavische Designerlebnis bietet, das man von einem Volvo erwartet. Alle diese Elemente zusammenzubringen, war ein zentraler Schwerpunkt bei der Entwicklung des Autos."