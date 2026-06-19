Wir sprechen über das 'Xbox-Blutbad' in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

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Es ist Freitag, was bedeutet, dass es Zeit für eine weitere Folge von The Gamereactor Show ist. Für die heutige Folge, die insgesamt 96. Folge der Serie, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die eindeutig größte Geschichte der Woche, mit großem Fokus auf das 'Blutbad' bei Xbox.

Wir sprechen über die Studios und Teams, die scheinbar Gefahr laufen, von Microsoft geschlossen oder sogar verkauft zu werden, und was das letztlich für Xbox als Unternehmen und eine Spieleabteilung im größeren Portfolio des Tech-Riesen bedeuten könnte.

Darüber hinaus sprechen wir auch auf das aktuelle Grand Theft Auto VI-Update und darauf, wie es einige weitere große Fragen aufwirft, von denen wir viele bis nächste Woche beantwortet erwarten.

Schau dir die untenstehende Folge an oder bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.