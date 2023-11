Wir spielen The Talos Principle 2 auf der heutigen GR Live

Begleiten Sie uns in der ersten Stunde des zum Nachdenken anregenden Puzzlespiels.

Sieh dir einige Rätsel gleich zu Beginn des Spiels und in der Mitte des Spiels an.

Denn in diesem Herbst gab es nicht genug mit Spannung erwartete Spiele.

Croteam bringt The Talos Principle 2

am 20. Mai 2016 um 16:36 NEWS. Von Christian Gaca

Croteam bringt The Talos Principle 2. Alen Ladavac hat die Arbeiten an dem Puzzlespiel im Rahmen der Nordic Game Conference in Malmö bestätigt. Mehr Details gibt es noch...