Wir spielen Mario Tennis Fever heute bei GR Live

HQ

Es ist vielleicht nicht das perfekte Wetter, um auf das harte Spielfeld zu treten und ein paar Asse zu servieren (vor allem nicht im Vereinigten Königreich, wo es 2026 buchstäblich jeden Tag geregnet hat), aber das hindert uns nicht daran, genau dasselbe in einem Videospielformat zu machen, mit ein paar verrückten Schlägern obendrein.

Mario Tennis Fever ist auf der Nintendo Switch 2 erschienen, und wir werden uns heute bei GR Live auf einige schnelle Matches eintauchen. Wenn du zögerst, das Spiel zu kaufen, oder einfach nur einige der kaputten Fever Rackets sehen möchtest, kannst du uns zur üblichen Zeit um 16:00 GMT/17:00 MEZ auf der GR Live Homepage sowie auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten anschließen.

In der Zwischenzeit, wenn Sie Ihren Mario-Tennis-Ellbogen ausruhen und etwas leichte Lektüre betreiben möchten, haben wir hier unsere ausführliche Rezension zu Mario Tennis Fever zum Durchlesen . Wir sehen uns auf dem Spielfeld!