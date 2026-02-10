HQ

Es ist vielleicht die größte meiner vielen Sünden als Gamer und Spielejournalist, dass meine Vertrautheit mit Super Mario – zumindest bis vor kurzem – ziemlich begrenzt war. Ich hatte einige der Hits gespielt, aber erst im letzten Jahr oder so habe ich mich wirklich zusammengerissen, um den Klempner außerhalb seiner üblichen Aufenthaltsorte zu sehen. Ich habe das Puzzlespiel Mario vs. Donkey Kong gespielt, das unglaublich spaßige RPG-Remake Paper Mario: The Thousand-Year Door, und habe in letzter Zeit in Mario Tennis Fever so hart wie möglich Tennisbälle geschlagen, was leider das Mario-Spin-off ist, das mir in den letzten Jahren am wenigsten gefallen hat.

Mario Tennis Fever macht immer noch Spaß, nicht falsch verstehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es 60 Pfund Spaß macht. Es ist viel Glanz, ohne viel Substanz darunter. Vom ersten Hauptmenü und Tutorial aus werden Sie von farbenfrohen, beeindruckenden Grafiken begrüßt, die auf der Switch 2 wirklich glänzen – egal ob Sie im Handheld oder am Fernseher spielen. Mario, Luigi, Daisy, Peach, Toad, Donkey Kong, Bowser und alle anderen in diesem stark besetzten Kader sehen großartig aus, und die große Vielfalt an Plätzen sorgt für noch mehr Augenschmaus. Wir sprechen hier nicht von einem Look, der deine Vorstellung von der Realität ersetzt, aber es ist inzwischen klar, dass Nintendo sein Mario-Aussehen vollständig beherrscht hat, was durch die Performance-Angebote der Nintendo Switch 2 weiter gestärkt wird.

In Mario Tennis Fever gibt es viel zu bieten. Nachdem du das kurze, eröffnende Tutorial gespielt hast (oder auch nicht, wenn du Profi bist), kannst du direkt in Tennismatches mit Freunden und Familie einsteigen, ein Turnier antreten, um deine Fähigkeiten gegen die CPU zu testen, dich an seltsame Regeln in Mix It Up halten, dich mit den Trial Towers herausfordern oder die eher oberflächliche Geschichte des Spiels im Abenteuermodus durchlaufen. Ich bin direkt in den letzteren Modus eingestiegen, in der Hoffnung, ein tieferes Verständnis des Gameplays zu bekommen, ohne einfach nur Match um Match zu spielen.

Leider fand ich nach einer beeindruckenden Zwischensequenz den Abenteuermodus größtenteils mangelhaft. Es ist unerklärlicherweise in zwei Hälften aufgeteilt, von denen sich eine Hälfte wie Zähne ziehen fühlt, da man gezwungen ist, Tutorial um Tutorial zu wiederholen, mit einigen herausfordernden Minispielen und monotonen Matches dazwischen, während Baby Mario und Luigi ihr Tenniserlebnis neu lernen müssen. Die zweite Hälfte ist deutlich unterhaltsamer, aber dank des extrem umfangreichen Tutorials so kurz, dass man den Eindruck bekommt, das sei eher ein nachträglicher Gedanke als ein zentraler Teil des gesamten Spielerlebnisses. Es ist wirklich schade, denn einige Ideen und Level des späteren Abschnitts des Abenteuermodus machen richtig Spaß, einschließlich einiger Bosskämpfe, bei denen man auf interessante Weise Tennis spielen muss, aber das Grinden durch die erste Hälfte ist so zäh, dass es den gesamten Abenteuermodus wirklich trübt.

Einer der Hauptgründe, warum ich mich zuerst mit dem Abenteuermodus beschäftigt habe, war, so viele Fieber-Rackets wie möglich von Anfang an freizuschalten. Das sind das zentrale Gameplay-Gimmick von Mario Tennis Fever und – ähnlich wie das Spiel insgesamt – wirken sie so, als dienen sie in erster Linie dazu, dem Gameplay ein Gefühl von Spektakel zu verleihen, statt Tiefe. Manche Fieber-Schläger sind um Längen stärker als andere, und die Wirkungen, die sie auf dem Tennisplatz hinterlassen, können Ihren Spielspaß eher beeinträchtigen als steigern. Warum muss ich ein feuerbedecktes Spielfeld für mehr als einen einzigen Punkt ertragen? Auch wenn ich keinen kompetitiven Fokus in einem Mario Tennis-Spiel erwarte, fühlt es sich so an, als würde das nicht einmal einen Gelegenheitsspieler viel mehr Spaß am Spiel haben, denn jede Hoffnung auf eine spannende Rallye wird durch jemanden, der Tornados und Blitze von seiner Seite auf einen wirft, ruiniert. Natürlich kannst du diese Effekte zurückholen und deine eigenen Fieberracketen einsetzen, aber dann hast du das Gefühl eines unverdienten Sieges, wenn dein Gegner wegen des Zorns Gottes, den du ihm zugefügt hast, über das Spielfeld fuchtelt.

Das allgemeine Hin und Her im Tennis in Mario Tennis Fever kann unterhaltsam sein, und ich hatte hier und da ein paar nervenaufreibende Rallyes, aber leider fehlt dem Gameplay einfach die echte Wirkung und das Gewicht im Tennisspiel. Es gibt hier und da ein paar Schüsse, aber einige Spiele mit Tennis als Option statt Hauptfeature sorgen für eine konstantere Spannung. Es gibt eine Weichheit im Tennis, die erst verschwindet, wenn man das Chaos der Fieber-Schläger hinzufügt, die sowohl nachteilig als auch als Retter für das Gameplay wirken – in diesem seltsamen Gegenüberstellung, von dem ich immer noch nicht überzeugt bin.

Ich will nicht wie ein bitterer Griesgram klingen, besonders bei einem Spiel, das in erster Linie Spaß macht, und deshalb wende ich mich stattdessen dem zu, was Mario Tennis Fever richtig macht. Es ist auf jeden Fall ein großartiges Tennisspiel, wenn man als Gelegenheitsspieler auf der Suche nach einem sportlichen Partyspiel mit Freunden ist. Mario Tennis Fever erfordert keine stundenlangen Tutorials, und trotz ihres gimmickhaften Gefühls wirken die Fever Rackets als großartiger Ausgleich, wenn man mit jemandem spielt, der nicht den Unterschied zwischen Lob- und Dropshot-Eingaben lernen möchte. Es gibt so viele Charaktere, Rackets und mehr freizuschalten, dass du genug zu tun hast, wenn dir der Spielablauf genug Spaß macht, um deine Sammlungen zu vervollständigen. Das ist allerdings ein ziemlich großes Wenn.

Trotz all seiner Fehler schien der Charme von Mario Tennis Fever am Ende durch. In diesen sportlichen Spin-offs ist es wichtig zu bedenken, dass Spaß im Mittelpunkt des Spiels steht, und obwohl es einige Kritiker daran gab, bin ich immer wieder zurückgekehrt, um zu sehen, ob ich den neuesten Trial Tower antreten kann oder einfach meinen Hauptmann Diddy Kong auf die Höhen der Mario-Tennis-Welt bringen kann. Der Preis mag verständlicherweise zu Zurückhaltung führen, aber Nintendo hat alles getan, um genug Inhalt unterzubringen, damit es angenehm ist.