Wir spielen Mafia: The Old Country auf dem heutigen GR Live

HQ

Während das vergangene Wochenende absolut von der immensenBattlefield 6 offenen Beta dominiert wurde, wurde auch eines der größten Spiele des Augusts veröffentlicht. Ja, Hangar 13 debütierte Mafia: The Old Country und nahm die Fans zurück ins frühe 20. Jahrhundert nach Sizilien, um zu erleben, wie ein Mann durch die Torrisi-Verbrecherfamilie aufstieg und zu einem gefürchteten Mafioso wurde.

Mit der Veröffentlichung hier widmen wir den heutigen GR Live dem Action-Adventure-Spiel, bei dem ich die erste Stunde des Titels auf der GR Live-Homepage hosten und durchspielen werde.

Schaut unbedingt vorbei, um zu sehen, was ich von dem Spiel halte, und verpasst auch nicht unsere vollständige Rezension, um eine viel tiefere Analyse des gut aufgenommenen Abenteuers zu sehen.