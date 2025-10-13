Wir spielen Little Nightmares 3 auf dem heutigen GR Live

HQ

Vielleicht habt ihr es verpasst, da es am selben Tag wie das mit Spannung erwartete Battlefield 6 debütierte, aber Supermassive Games hat am 10. Oktober auch das nächste Kapitel in der Little Nightmares -Serie eingeläutet. Ja, Supermassive, nicht Tarsier, da der Horror-Entwickler die einstige Indie-Serie übernommen hat, um sie im Auftrag von Bandai Namco weiter auszubauen.

Wenn ihr die Veröffentlichung von Little Nightmares 3 verpasst habt und euch für das Spiel interessiert, könnt ihr unsere vollständige und detaillierte Meinung zum Spiel in unserer speziellen Rezension lesen, aber mehr als das, ihr könnt euch mir heute Nachmittag anschließen, da der Horror-Dreiteiler im Mittelpunkt der heutigen GR Live stehen wird.

Beginnend mit der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ werde ich eine Stunde lang Little Nightmares 3 moderieren und durchspielen. Schaut unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbei, um einen Vorgeschmack auf das Angebot des Spiels zu bekommen.