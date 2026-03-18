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John Carpenter's Toxic Commando

Wir spielen heute John Carpenters Toxic Commando auf GR Live

Begleiten Sie uns, wenn wir in das aktuelle kooperative-Actionspiel eintauchen.

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Es war bisher ein arbeitsreicher März und wir haben versucht, die meisten Spiele, die angekommen sind, durch spezielle GR Live-Streams zu dokumentieren. Da wir später diese Woche Crimson Desert für euch aufheben und wir uns bereits Marathon, Slay the Spire 2, Planet of Lana II und mehr angesehen haben, richten wir unsere Aufmerksamkeit nun auf einen aktuellen AA-Start.

Für den heutigen Livestream werde ich das Hosting übernehmen und in John Carpenter's Toxic Commando einsteigen, alles ab der üblichen Zeit von 16:00 GMT/17:00 MES. Folgt mir unbedingt auf der GR Live-Homepage, während ich eine Stunde des actiongeladenen kooperativen Spiels spiele und um zu sehen, ob es sich für deine Zeit und dein Geld lohnt.

Wenn Sie nach weiterer John Carpenter's Toxic Commando Berichterstattung suchen, können Sie auch unsere aktuelle spezielle Rezension des Spiels lesen, um zu erfahren, was unser ansässiger John Carpenter-Fan von dem Projekt hielt.

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