Wir spielen heute Harry Potter: Quidditch Champions live bei GR Live!

Gestern wurden die Türen weit geöffnet, damit die Horden zu Unbroken Studios magischen Sporttiteln Harry Potter: Quidditch Champions strömen konnten. Die Leute können sich um den Titel freuen, um ihre Fähigkeiten gegen die Besten zu testen und sich zum Quidditch-Weltmeister zu krönen. Genau das werde ich heute Nachmittag versuchen.

Beginnend mit der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich eine Stunde lang von Quidditch Champions live auf der Homepage von GR Live sein. Schaut unbedingt vorbei, um das Spiel in Aktion zu sehen und zu sehen, ob ich die Trophäe in die Höhe stemmen und in die Quidditch-Legende aufgenommen werden kann.